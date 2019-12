Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

DOBŘANY - Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v noci ze dne 4. prosince 2019 od 19:00 hodin do 5. prosince 2019 do 14:15 hodin v Dobřanech, v ulici Zahradní.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v noci ze dne 4. prosince 2019 od 19:00 hodin do 5. prosince 2019 do 14:15 hodin v Dobřanech, v ulici Zahradní.

Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s neznámým vozidlem poškodil zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 207 a poté z místa dopravní nehody odjel, aniž by to oznámil na Policii České republiky. Celkovou škodu na vozidle majitel vyčíslil na přibližně dvacet tisíc korun.

Vozidlo je poškozené na pravé boční části, konkrétně pravé přední a pravé zadní dveře, pravý zadní blatník a zadní nárazník, a to ve výšce 70 až 90 cm. Nezjištěné vozidlo by mělo být poškozeno v uvedené výšce se známkami otěru červeného laku z poškozeného vozidla Peugeot 207.

Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

13. prosince 2019

vytisknout e-mailem