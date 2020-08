Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

ÚNĚŠOV - Policisté žádají o pomoc širokou veřejnost.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v Úněšově. K dopravní nehodě došlo dne 4. srpna 2020 v 8:30 hodin na parkovišti mezi dvěma prodejnami potravin v Úněšově.

Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s vozidlem Citroen C3 modré barvy při couvání narazil do zde zaparkovaného vozidla Mitsubishi a pak z místa dopravní nehody odjel, aniž by ji nahlásil policistům. Hmotná škoda na vozidle Mitsubishi byla vyčíslena na asi pět tisíc korun.

Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

10. srpna 2020

