Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Ve dvou případech viníci ujeli, v jednom případě policisté hledají řidiče, který je svědkem nebezpečného předjíždění.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 17. října letošního roku mezi 10:00 hod. a 10:30 hod. v Tachově na parkovišti u prodejny Penny market. Zatím neznámý řidič tam s blíže nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované osobní vozidlo značky Volkswagen Golf. Neznámý řidič z místa nehody ujel, aniž by si splnil zákonem dané povinnosti.

Druhá nehoda se stala 21. října letošního roku mezi 00:15 hod. a 8:50 hod. v Tachově v ulici Rapotínská. Na parkovišti u městského hřbitova poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem levou přední část zaparkovaného vozidla Peugeot 206 a z místa ujel. Při ohledání vozidla byla v poškozených částech nalezena modrá barva, která s největší pravděpodobností pochází z viníkova vozidla.

Poslední nehoda se stala 23. října letošního roku krátce po 8:00 hod na komunikaci II. třídy číslo 198 u obce Úšava. Ve směru od Částkova jel s osobním vozidlem značky BMW 62letý řidič, který před sebou neměl náležitý rozhled a i přesto začal předjíždět před ním jedoucí nákladní soupravu. Při tom ohrozil neznámého řidiče osobního vozidla, který v reakci na uvedenou situaci začal brzdit a vyjel na pravý okraj svého jízdního pruhu. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem následně pokračoval dál v jízdě. Řidič BMW při zařazování se před nákladní soupravu narazil do jejího levého boku, následně ve smyku vyjel na pravý okraj vozovky, poté přejel silici vlevo, kde narazil do svodidel. Po tomto nárazu vyjel mimo komunikaci, kde se vozidlo převrátilo na levý bok. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče BMW, který byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice. V tomto případě policisté hledají neznámého řidiče, který byl při předjíždění ohrožen.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. 10. 2020

