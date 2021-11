Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOV - Neznámý řidič poškodil na parkovišti zaparkovaného kodiaqa a z místa ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 23. listopadu letošního roku mezi 15:30 hod. a 16:00 hod. v Tachově v Sokolovské ulici. Na parkovišti u prodejny Tesco zatím neznámý řidič narazil do levé přední části zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Kodiaq a z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonnou povinnost.

V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené nehody a k ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 11. 2021

