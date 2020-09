Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Jeden viník od nehody ujel, v případě druhé kolize jsou výpovědi řidičů rozdílné.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly na Tachovsku.

První nehoda se stala 7. května letošního roku kolem 10:18 hod. na silnici II třídy číslo 198. Ve směru na obec Staré Sedliště jel řidič s vozidlem Toyota Avensis, který začal předjíždět nezjištěné vozidlo. Při tom ohrozil protijedoucí osobní vozidlo značky Škoda Octavia, se kterým se střetl. Vozidlo Škoda po střetu havarovalo v silničním příkopu. Celkovou vzniklou škodu policisté odhadli na 140 000 korun. V souvislosti s touto nehodo, kde dochází k rozporům ve výpovědích, policisté hledají případné svědky či neznámého řidiče, který byl Toyotou předjížděný.

Druhá nehoda se stala v době od 21. do 22. srpna letošního roku v obci Milíře u Rozvadova. Ve směru od Svaté Kateřiny na Milíře jel tříramennou křižovatkou zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem, který nezvládl řízení, uvedl vozidlo do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do elektroměrového rozvaděče k vysílači. Neznámý řidič nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost a z místa ujel. Vzniklou škodu policisté odhadli na 15 000 korun.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



3. 9. 2020

