Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - K dopravní nehodě došlo na dálnici D5.

Dopravní policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky nebo samotného viníka dopravní nehody, ke které došlo v době od 22:00 hodin dne 25. července do 07:45 hodin dne 26. července 2021, a to na 136,3 km dálnice D5 ve směru jízdy na Plzeň. V této době dosud neznámý řidič s nezjištěným nákladním vozidlem červené barvy vjel mimo dálnici na travnatý pás a následně do betonového odvodňovacího kanálu, kterým jel desítky metrů. Když se chtěl řidič vrátit s vozidlem zpět na dálnici, narazil do pravého krajního kovového svodidla, které poškodil a z místa dopravní nehody ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli být svědky uvedené nehody, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501 nebo na linku tísňového volání 158.



prap. Bc. Jana Prokopová

9. srpna 2021

