Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Najdou se svědkové, kteří by napomohli ustanovit viníky?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehod, které se staly 29. září letošního roku.

První nehoda se stala kolem 10:40 hod. v Tachově v ulici T. G. Masaryka. Silnici po vyznačeném přechodu pro chodce přecházela chodkyně ve směru k ulici Stadtrodská a při tom mělo do její levé nohy narazit neznámé vozidlo červené barvy, které jelo z Panenské ulice. Po nárazu chodkyně zůstala stát a neznámý řidič s vozidlem pokračoval dál ve směru k autobusovému nádraží. Zraněná chodkyně byla z místa převezena na vyšetření do nemocnice. K neznámému vozidlu uvedla, že by se mohlo jednat o vozidlo značky Kia.

Druhá nehoda se stala kolem 16:50 hod. na silnici mezi obcemi Kostelec a Ostrov u Stříbra. Po uvedené komunikaci jel řidič s nákladním vozidlem Citroën Jumper ve směru na Ostrov u Stříbra. Z jeho tvrzení vyplývá, že při projíždění zatáčky se míjel s neznámým nákladním vozidlem, přičemž došlo k poškození levého zpětného zrcátka. Neznámý řidič na místě nezastavil a ujel.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 10. 2020

vytisknout e-mailem