Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Dva viníci ujeli, jeden utekl. Neviděl je někdo?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 28. listopadu mezi 1:00 hod. a 5:55 hod. kolem 20:00 hod. v areálu firmy Lear v obci Kostelec. Dosud nezjištěný řidič tam s neznámým vozidlem poškodil levý přední rok odstaveného vozidla značky Škoda Fabia a z místa nehody ujel.

Druhá nehoda se stala 5. prosince mezi 8:00 hod. a 9:45 hod. v Tachově na parkovišti v ulici Vodní. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované osobní vozidlo značky Hyundai I10 a z místa nehody ujel.

Poslední nehoda se stala ze 4. na 5. prosince letošního roku na silnici III/19844 za obcí Tachov ve směru na Halži. Zatím neznámý řidič zde nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu komunikace a po projetí levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do drátěného oplocení zahrady. Oplocení prorazil, vyjel na zahradu, kde poškodil dva keře a kompostér. Řidič z místa nehody utekl, vozidlo nechal na místě. Majitel vozidla, které nemá platnou technickou kontrolu a nemá platné zákonné pojištění, se následující den dostavil na policii a uvedl, že mu vozidlo bylo odcizeno. Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti případu a zejména to, kdo vozidlo v době havárie řídil.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 12. 2019

vytisknout e-mailem