Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Řidiči ujeli od dopravních nehod. Policisté se s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky několika dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 13. listopadu letošního roku mezi 9:00 hod. a 13:00 hod. v obci Tachov. Na parkovišti u obchodního domu Tesco došlo k poškození zaparkovaného osobního vozidla značky Fiat Punto. Policisté v tomto případě hledají svědka, jenž ponechal vzkaz s registrační značkou auta, se kterým viník z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost. Provedeným šetřením policisté vozidlo ustanovili, avšak důležitá je pro ně i výpověď všímavého a očitého svědka.

Další nehoda se stala z 16. na 17. listopadu letošního roku na místní komunikaci v areálu CT Parku v katastru obce Nová Hospoda. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem tam nacouval do vodního hydrantu a vyvrátil jej. V důsledku toho začala z hydrantu unikat voda, přičemž únik vody následně museli zajistit přivolaní hasiči. Řidič z místa ujel.

Třetí nehoda se stala z 21. na 22. listopadu letošního roku v obci Tachov. V ulici Karoliny Světlé u domu č. p. 811, kde dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované vozidlo Ford Kuga. I tento řidič z místa ujel.

Poslední nehoda se stala 24. listopadu kolem 6:25 hod. na silnici III. třídy číslo 19326 u obce Kšice. Od Stříbra ve směru na Malovice jel zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a při míjení se s protijedoucím osobním vozidlem značky Honda CR-V nejel neznámý řidič řádně u pravého okraje komunikace a levým zpětným zrcátkem vozidla narazil do levého zpětného zrcátka vozidla Honda. Na místě nehody nezastavil a ujel.



V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli být svědky uvedené nehody, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

7. 12. 2020

