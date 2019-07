Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

NOVÁ HOSPODA - Zatím neznámý řidič poškodil desítky metrů svodidel u kruhového objezdu. Způsobil tak statisícovou škodu.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala 2. července letošního roku mezi 6:00 hod. do 14:10 hod. v obci Nová Hospoda. Na kruhovém objezdu poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem (s největší pravděpodobností s nákladní soupravou) téměř 37 metrů kovových svodidel při pravém okraji komunikace, čímž způsobil škodu kolem 100 tisíc korun.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

3. 7. 2019

