TACHOVSKO - V jednom případě řidič poranil nohu malé školačce, která přecházela po přechodu pro přechodě. Řidič z místa ujel.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala v době mezi 20. a 27. prosincem loňského roku v obci Přimda. Na parkovišti za bývalým motorestem u silnice na Třemešnou poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem plastovou rozvodnu elektrické energie a z místa nehody ujel.

Druhá nehoda se stala 24. ledna letošního roku kolem 7:45 hod. v Tachově v Zámecké ulici. Ve směru z Hornické ulice do ulice Zámecké jel dosud neznámý řidič s blíže neurčeným osobním vozidlem – pravděpodobně tmavě zelené barvy – a nedal při tom přednost nezletilé chodkyni (7let), která přecházela po přechodu pro chodce ve směru od polikliniky k obchodnímu centru Kaskády. Malá chodkyně v reakci na jedoucí vůz zůstala stát za více než polovinou překonaného přechodu, avšak i tak ji neznámý řidič způsobil poranění levé nohy. Neznámý řidič na místě nezastavil a ujel. Zraněná dívka byla převezena do nemocnice na ošetření. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že vozidlo měl řídit starší prošedivělý muž, který měl mít knír a bradku. V tomto případě policisté hledají ale i řidiče - svědka, který přijížděl s blíže nezjištěným osobním autem k přechodu od náměstí a měl před přechodem pro chodce zastavit a dvěma dívkám – jedna z nich je poškozená – dávat přednost a umožnit jim bezpečné přecházení.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. 1. 2020

