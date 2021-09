Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Viníci ujeli od dvou nehod. Najdou se svědkové uvedených událostí?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 3. září v době od 8:45 hod. do 12:00 hod. v obci Planá. Na náměstí Svobody na parkovišti před domem č. p. 13 poškodil zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zaparkované vozidlo Citroën C1. Řidič z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost.

Druhá dopravní nehoda se stala 8. září kolem 22:00 hod. v obci Kšice. Po místní komunikaci jel ve směru od Stříbra na Trpísty zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem, který u domu č. p. 77 vyjel z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vyvýšeného obrubníku, poté přejel na travnatou plochu, kde narazil do sloupku dopravní značky. Následně vyjel zpět na místní komunikaci, odbočil vpravo a na křižovatce pak pokračoval na Trpísty. I tento řidič z místa ujel, aniž by si splnil svoji povinnost. Z ohledání místa a zjištěných stop je zřejmé, že by se mělo jednat o vozidlo značky Nissan Almera stříbrné barvy, model roku 2000.



Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření výše uvedených nehod a ustanovení viníků, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 9. 2021

