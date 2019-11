Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Řidiči od dopravních nehod ujeli. Policisté chtějí ustanovit viníky.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 21. listopadu mezi 16:00 a 17:00 hod. v obci Kokašice, kde z benzinové čerpací stanice vyjížděl dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným tmavým nákladním vozidlem a návěsem. Neznámý řidič se soupravou najel na obrubníky u čerpací stanice, které vyvrátil. Následně přejel přes travnatý pás a při odbočování na hlavní komunikaci ve směru na Strahov a poškodil betonovou vpusť a živičný povrch komunikace. Škodu, kterou způsobil, policisté odhadli na 60 000 korun.

Na benzinové čerpací stanici se stala i další dopravní nehoda. K ní došlo z 21. na 22. listopadu letošního roku v obci Planá. Dosud neznámý řidič tam s nezjištěným vozidlem narazil do sloupu lampy veřejného osvětlení, lampu poškodil a z místa ujel.

Poslední nehoda se stala 23. listopadu mezi 15:50 hod. a 16:50 hod. na silnici III/19923 u křižovatky mezi obcemi Horní Výšina, Dolní Výšina a Branka. Dosud neznámý řidič zde s nezjištěným vozidlem narazil do sloupu telekomunikačního vedení, který přelomil. Sloup dopadl na vozovku, do které zasahovalo i vedení, které se v důsledku poškození svěsilo. Na základě ohledání místa havárie policisté zjistili, že do sloupu narazilo vozidlo značky Volkswagen Passat B6 – tmavě modré metalíza.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným případům, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

28. 11. 2019

vytisknout e-mailem