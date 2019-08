Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Další viníci ujeli od způsobených nehod. Nyní je hledají dopravní policisté.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala v době od 8. července do 19. července letošního roku v Chodové Plané. Výškovskou ulicí jel dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a u domu č. p. 49 narazil do zadní části zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Octavia. Neznámý řidič z místa ujel, aniž by si splnil zákonem danou povinnost.

Druhá nehoda se stala 29. července kolem 14:35 hod. na silnici mezi obcemi Sytno a Lhota. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že ve směru na Lhotu jela dosud neznámá řidička s osobním vozidlem značky Ford Mondeo tmavě modré barvy, která při projíždění levotočivé zatáčky nejela řádně u pravého okraje komunikace, částí vozidla přejela do protisměru, kde nezjištěnou částí fordu narazila do levé zadní části protijedoucí octavie. Řidička na místě nezastavila a pokračovala dál na Lhotu.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

1. 8. 2019

