Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

STŘÍBRSKO - Řidič poškodil svodidla, vozidlo nechal na místě a odešel, aniž by si splnil zákonem stanovené podmínky.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 11. září mezi 0:00 hod. a 9:15 hod. na silnici II/605 u obce Stříbro. Ve směru na uvedenou obec jel zatím neznámý řidič s osobním vozidlem značky Volkswagen Golf. Z dosavadního šetření a ohledání místa nehody vyplývá, že řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace a povětrnostním podmínkám a s vozidlem narazil do kovového svodidla. Řidič místo havárie opustil, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost. Policisté zjistili, že vozidlo má neplatnou technickou kontrolu, nemá sjednané zákonné pojištění a pneumatiky jsou značně ojeté.

V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené nehody a k ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

15. 9. 2021

