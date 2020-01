Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Několik viníků ujelo od dopravních nehod. Pomůže policistům při pátrání někdo z veřejnosti?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky šesti nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 27. listopadu loňského roku v obci Tachov v ulici Želivského. V blízkosti bytového domu č. p. 1755 poškodil dosud nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem levý zadní roh zaparkovaného osobního vozidla Renault Kadjar a z místa ujel. Vzniklou škodu policisté odhadli na 30 000 korun.

Další nehoda se stala 29. listopadu kolem 14:30 hod. na silnici II. třídy číslo 230 mezi obcemi Chodová Planá a Skláře. Z dosavadního šetření vyplývá, že ve směru na Skláře jel zatím neznámý řidič s nezjištěným nákladním automobilem, kdy se mělo jednat o domíchávač betonu. Neznámý řidič měl při míjení se s protijedoucím nákladním vozidlem značky Man vyjet ke středu komunikace, kdy došlo ke střetu levými zpětnými zrcátky. Neznámý řidič na místě nezastavil a pokračoval dál v jízdě ve směru na Skláře.

Třetí nehoda se stala 7. prosince loňského roku kolem 18:15 hod. na silnici II. třídy číslo 193 mezi obcemi Kladruby a Stříbro. Z dosavadního šetření vyplývá, že ve směru na Kladruby jel zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem. Ten při průjezdu levotočivou zatáčkou přejel do protisměru, kde levým bokem vozidla narazil do levého boku protijedoucího osobního vozidla značky Renault Kangoo. Po několika metrech zastavil, ale pak pokračoval dál na Kladruby. Dle svědků by se mělo jednat o vozidlo červené barvy značky Škoda Felicia nebo Fabia.

Čtvrtá nehoda se stala 23. prosince loňského roku kolem 12:05 hod. v Tachově. Na parkovišti u domu č. p. 2184 v ulici Třída míru couval neznámý řidič s nezjištěným vozidlem a poškodil při tom zaparkované osobní vozidlo značky BMW. Neznámý řidič z místa nehody ujel, aniž by si splnil zákonem danou povinnost.

Další nehoda se stala mezi 28. a 29. prosincem loňského roku ve Stříbře. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil na křižovatce ulic Gagarinova a Palackého zaparkované osobní vozidlo značky Škoda Superb a z místa ujel.

Poslední nehoda, kdy se policisté s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost, se stala 30. prosince mezi 5:25 hod. a 13:15 hod. v Tachově v Zámecké ulici. Na parkovišti u hotelu poškodil zatím neznámý řidič levou zadní část zaparkovaného osobního vozidla značky Ford Focus a z místa ujel. V poškozených částech fordu policisté nalezli úlomky laku červené barvy.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

3. 1. 2020

