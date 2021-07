Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - V jednom případě řidič od nehody ujel, ve druhém se řidiči neshodnou na příčině dopravní nehody.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala v době od 13. června do 17. června letošního roku v Tachově, kdy zatím neznámý řidič poškodil levý zadní blatník osobního vozidla značky Citroën Berlingo, které bylo zaparkované na parkovišti podél komunikace v Hornické ulici. Neznámý řidič si nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost a z místa ujel.

Druhá nehoda se stala 26. června kolem 14:10 hod. na silnici II. třídy číslo 230 u obce Kostelec. Od obce Ostrov u Stříbra směrem na Stod jel řidič s vozidlem Citroën Xara, který se střetl s protijedoucím vozidlem značky Dacia Duster. Výpovědi řidičů se v tomto případě liší, kdy řidič citroënu uvádí, že do protisměru vyjel z důvodu reakce na vpředu jedoucí osobní automobil, jehož řidič začal brzdit. Naopak řidič dacie uvádí, že ke střetu došlo při nesprávném předjíždění, kdy řidič citroënu měl v činnosti levý ukazatel směru a předjíždění započal v nepřehledném úseku. Policisté v tomto případě žádají zejména řidiče neznámého osobního vozidla, který měl jet před vozidlem Citroën Xara, aby je kontaktoval.



V souvislosti s výše uvedenou dopravní nehodou v Tachově, dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření této nehody a ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 7. 2021

