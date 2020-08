Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Pomůže někdo ustanovit řidiče, kteří odjeli od poškozených vozidel?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala z 29. na 30. července letošního roku v obci Rozvadov na parkovišti v blízkosti bytového domu č. p. 182. Dosud neznámý řidič tam s nezjištěným vozidlem poškodil pravé boční posuvné dveře zaparkovaného osobního vozidla značky Volkswagen Multivan a z místa ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

Druhá nehoda se stala 2. srpna letošního roku kolem 15:45 hod. v obci Kokašice. Zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem projížděl křižovatkou silnic II/201 a II/202 ve směru na Stříbro a částí svého vozidla přitom přejel do protisměru, kde levým bokem narazil do levé přední části osobního vozidla Peugeot. Neznámý řidič na místě nezastavil a pokračoval dál ve směru na Stříbro.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 8. 2020

