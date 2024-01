Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté hledají řidičku vozidla zn. Renault

CHOMUTOVSKO - Sraženou chodkyni odvezla do nemocnice, pak ale odjela.

Chomutovští policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 8. ledna krátce po sedmé hodině ráno. Řidička bílého vozidla zn. Renault Kangoo (viz foto) jedoucí po ulici Meisnerova směrem ke křižovatce s ulicemi Školní a Vršovců při vjíždění do této křižovatky zřejmě přehlédla chodkyni, která přecházela vozovku na přechodu pro chodce. Došlo ke střetu vozidla s touto chodkyní, po němž sražená žena upadla na zem a utrpěla zranění. Řidička (podle popisu přibližně ve věku kolem 40 let) ihned po střetu zastavila, pomohla chodkyni vstát ze země a nastoupit do zmíněného auta, kterým ji vzápětí odvezla do nemocnice. Poté, co ji doprovodila dovnitř, se však zřejmě vrátila do svého vozu a odjela.

Policisté se tímto obrací na svědky popsané nehody anebo přímo řidičku vozidla zn. Renault Kangoo, případně na osoby, které by měly informace k totožnosti této řidičky, aby je kontaktovali na tel. čísle: 974 447 255, nebo na lince 158.

Za spolupráci předem děkujeme.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 12. ledna 2024

