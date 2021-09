Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají řidiče z videa, který po nehodě ujel

KOKAŠICE - S motocyklistou se střetl zatím neznámý řidič, který s vozidlem značky Audi z místa nehody ujel. Motocyklista byl s vážným zraněním letecky transportován do nemocnice.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek 9. září letošního roku v obci Kokašice.

Dosud neznámý řidič s osobním vozidlem značky Audi A6 combi černé barvy jel ve směru od Plané na Bezdružice. Z dosavadního šetření a zjištěných skutečností vyplývá, že na úrovni tamního obchodu začal řidič odbočovat vlevo na místní komunikaci a narazil do protijedoucího motocyklu značky Kawasaki, jehož 71letý řidič jel po hlavní komunikaci od Bezdružic na Planou. Po střetu došlo k pádu motocyklu i jeho řidiče na komunikaci. Řidič vozidla Audi z místa ujel ve směru na Bezdružice. Motocyklista utrpěl vážné zranění, a tak byl z místa letecky transportován do nemocnice, kde byl hospitalizován. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, kterou vyloučili požití alkoholu před jízdou.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené dopravní nehody. Obracejí se zejména na řidiče, kteří místem události projížděli a mají ve vozidle palubní kameru se záznamem situace před střetem a po střetu, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158. Svoji žádost policisté obracejí i na muže s kšiltovkou v oranžových pracovních kalhotách, který po střetu sbíral poškozené části motocyklu z komunikace. V tomto případě se může jednat o důležitého svědka.







por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 9. 2021

