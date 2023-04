Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté hledají řidiče vozidla Opel Corsa, který ujel od dopravní nehody

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté prověřují nehodu, ke které došlo u obce Rakvice dne 25. dubna 2023.

Dopravní policisté prověřují okolnosti nehody, ke které došlo dne 25. dubna 2023 přibližně v 17:30 hodin, a to na silnici II. třídy č. 425 u obce Rakvice. Dosud nezjištěný řidič osobního vozidla Opel Corsa stříbrné barvy s českou registrační značkou, ujel od dopravní nehody, kdy z dosud nezjištěných příčin na přímém úseku silnice vedoucí ve směru z Brna do Břeclavi narazil pravou přední částí vozidla do levé zadní části vozidla Škoda Superb, které jelo ve směru do Břeclavi. Po dopravní nehodě řidič vozidla Opel Corsa z místa dopravní nehody ujel ve směru k obci Velké Bílovice.

Vozidlo Opel Corsa by mělo mít po dopravní nehodě značně poškozenou pravou přední část. Na vozidle by měla scházet část předního nárazníku, část pravého předního podběhu a vozidlo by mělo mít i rozbitý pravý přední světlomet.

Pokud disponujete záznamem z palubní kamery, který zachycuje výše uvedenou dopravní nehodu, nebo jste nehodu viděli, případně jste daným úsekem projížděli a mohli byste tak poskytnou bližší informace k poškozenému vozidlu Opel Corsa stříbrné barvy, ozvěte se prosím policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 26. dubna 2023

