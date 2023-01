Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté hledají řidiče nákladního vozidla MAN

BŘECLAVSKO: Břeclavští dopravní policisté prověřují nehodu, ke které došlo v Hustopečích.

Dne 9. ledna 2023 se přibližně v 07:47 hodin stala dopravní nehoda v obci Hustopeče v ulici Alšova, kdy dosud nezjištěný řidič nákladního vozidla značky MAN, červené bravy s nástavbou bílé barvy, naboural vozidlo značky Peugeot Partner, které bylo zaparkováno mimo komunikaci na podélném parkovacím místě. Řidič nákladního vozidla po tomto střetu z místa nehody pokračoval dál v jízdě. Podle prvotního šetření došlo k dopravní nehodě tím způsobem, že řidič nákladního vozidla při odbočování do ulice Lipová najel vpravo k zaparkovanému vozidlu značky Peugeot a při stáčení se vlevo došlo ke střetu pravé zadní části nákladního vozidla s pravou stranou zaparkovaného vozidla Peugeot.

Žádáme, aby se řidič nákladního vozidla značky MAN, červené bravy s nástavbou bílé barvy, který jel v obci Hustopeče z ulice Alšova do ulice Lipová, a to dne 9. ledna 2023 přibližně v 07:47 hodin, přihlásil sám dopravním policistům. Dále žádáme případné svědky této nehody o poskytnutí svědectví. Pokud disponujete záznam z palubní kamery vozidla, který zachytil dopravní nehodu či nákladní vozidlo značky MAN červené barvy, které v době nehody projíždělo daným úsekem, prosíme o poskytnutí tohoto záznamu.

Ozvat se můžete policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 10. ledna 2023

vytisknout e-mailem