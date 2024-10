Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté hledají hotelového fantoma

BRNO: Odnesl si lup za půl milionu.

Policisté pátrají po neznámém pachateli či pachtelích, který se 3. září 2024 v odpoledních hodinách vloupali do hotelového pokoje na Zelném trhu v Brně. Z hotelu odcházeli s lupem za půl milionu korun.

Kriminalisté by potřebovali hovořit s muži zachycených na fotografiích, ti by mohli poskytnout důležité informace k objasnění případu. Pokud poznáváte dvojci na snímcích, informujte policisty na telefonním čísle 974 624 400 nebo tísňové lince 158.

nprap. Petra Hrůzová, 8. října 2024

