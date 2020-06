Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté fotbalem zavzpomínali na kolegu

KARLOVARSKO – Ten u policie pracoval dlouhých 26 let.

Také v letošním roce se na fotbalovém hřišti v Nejdku uskutečnil zápas, který byl věnován Petru Rutrlemu. Bývalý policista z 1. OOK Karlovy Vary a velký sportovní nadšenec odešel do policejního nebe v roce 2015, kdy bohužel v 47 letech podlehl těžké nemoci. Od následujícího roku si policisté a fotbalisté z nejdeckého klubu ve svém volnu tohoto vynikajícího kolegu a skvělého kamaráda připomínají právě tímto zápasem.

Petr Rutrle zasvětil policii celý život. Nastoupil v roce 1989 a sloužil až do roku 2015, tedy dlouhých 26 let. A je jisté, že nebýt zákeřné nemoci, tak by milovanou policejní práci vykonával doteď. „Byl to skvělý, obětavý a vstřícný kolega, který bohužel odešel příliš brzy. Zarputilý srdcař, kterých je málo,“ shodují se kolegové z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

V pořadí už pátém vzpomínkovém zápase proti sobě tradičně nastoupili hráči nejdeckého klubu, se kterými Petr Rutrle hrál a kolegové, se kterými pracoval. Kromě kriminalistů se utkání zúčastnili také policisté z obvodních oddělení. Chybět nemohli ani jeho dva synové, Jakub a Filip, kteří celou akci od začátku organizují společně s kolegy z detašovaného pracoviště v Nejdku. A právě díky druhému jmenovanému příjmení Rutrle u policie nezaniklo. Filip totiž kráčí v tátových šlépějích. „Musím přiznat, že mě inspiroval. Nebýt jeho, tak bych se policistou nejspíš nikdy nestal,“ uvedl nstržm. Filip Rutrle sloužící na obvodním oddělení v Nejdku.

Vzpomínkovou akci podporuje také plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Už jen to, že tato akce vznikla a postupem času se stala tradicí ukazuje, jaký byl Petr Rutrle člověk a kolega. Děkuji kolegům, že si ho připomínají a pevně věřím, že tímto fotbalovým zápasem si ho budou připomínat i v následujících letech,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček.

Samotný fotbalový zápas skončil také v tomto roce výsledkem 5:5, tak jako jeho čtyři předchozí ročníky. Oba jeho synové ho odehráli s pětkou na zádech, jelikož Petr Rutrle také oblékal dres s číslem pět. O výsledek v tomto utkání ale nešlo. Tím hlavním bylo zavzpomínat a uctít památku skvělého člověka, který zápas zaručeně sledoval. Byť už jen seshora.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 6. 2020

