Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté evakuovali lidi z hořího domu

KRAJ VYSOČINA: Krajský policejní ředitel jim poděkoval za odvahu

Skleněnou plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za projevení osobní statečnosti ocenil ve čtvrtek 2. ledna dvojici policistů z pohotovostního a eskortního oddělení ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek. Policisté pprap. Radan Hradecký a nstržm. Marek Veleba poskytli 29. prosince časně ráno první pomoc osobám, které byly ubytovány ve druhém patře objektu, kde vypukl požár a ještě před příjezdem profesionálních hasičů ze silně zakouřené budovy evakuovali jedenáct osob.

Dvoučlenná hlídka pohotovostního a eskortního oddělení byla 29. prosince pět minut před půl čtvrtou hodinou ranní vyslána operačním důstojníkem na ulici Fritzova v Jihlavě, kde mělo dojít k požáru v budově. Hlídka ve složení Radan Hradecký a Marek Veleba byla na místě jako první. Policisté si všimli plamenů šlehajících z okna ve druhém patře budovy. Policisté neměli žádné informace o tom, že by v objektu měly pobývat nějaké osoby, protože budova sloužila jako administrativní a nacházely se v ní kanceláře. Skutečnost však byla jiná. Jelikož z budovy vybíhali lidé, policisté se okamžitě rozhodli vstoupit dovnitř budovy a provést případně další evakuaci osob. Policisté vyběhli po schodišti do druhého patra, kde se na chodbě v jedné místnosti, která sloužila jako ubytovna, nacházely další osoby. Hlídka je vyzvala, aby tito lidé okamžitě budovu opustili. Policisté dále klepali na další dveře v uvedeném patře a vyzývali další případné lidi k opuštění objektu s tím, že uvnitř hoří. Hlídka se ještě pokusila i pře silné zakouření chodby dostat se blíže k ohnisku požáru, neboť měla informaci, že by se tam mohl nacházet ještě jen muž. Dostat se k ohnisku požáru se jim kvůli silnému zakouření prostoru nepodařilo. Proto policisté budovu opustili a v danu chvíli přijely na místo první jednotky profesionálních hasičů. Policisté velitele zásahu informovali o skutečnosti, že uvnitř zakouřené části budovy by se mohli ještě nacházet lidé. To se nakonec nepotvrdilo. Hasiči ale vyvedli z jiné části budovy jednoho nevidomého muže české národnosti, který zde pobýval v jedné z kanceláří.

Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služby, protože jeden evakuovaný cizinec se nadýchal kouře. Na místo postupně přijížděly další policejní hlídky a policisté ztotožnili osoby, které se z budovy podařilo evakuovat. Jednalo se o jedenáct cizinců, kteří prostory budovy zřejmě využívali jako nelegální ubytovnu.

Policista Marek Veleba, který se aktivně podílel za evakuaci, začal ještě na místě události pociťovat zdravotní problémy a nevolnost, které souvisely s tím, že se uvnitř budovy také nadýchal kouře a zplodin hoření. Zdravotnická záchranná služba policistu na místě ošetřila a převezla do nemocnice na vyšetření. Po vyšetření byl policista propuštěn a vrátil se zpět do služby.

Profesionální chování a duchapřítomnost obou kolegů při evakuaci osob a záchraně jejich životů vysoce vyzdvihl krajský policejní ředitel, který uvedl, že oba policisté jsou v jeho očích opravdoví hrdinové. „Pánové, hluboce před vámi smekám. Byli jste na místě jako první a i když jste neměli k dispozici žádné speciální ochranné prostředky, přesto jste nezaváhali a rozhodli se vstoupit do zakouřeného objektu s cílem pomoci ven lidem, kteří zůstali uvnitř. V daný okamžik jste dokázali správně se rozhodnout a neváhali jste pomoci. Velice oceňuji, že v daný okamžik bylo vaše rozhodnutí zásadní, protože bylo časně ráno a uvnitř mohla situace s požárem rychle vygradovat. Lidé by bez vaší pomoci zřejmě neměli tak rychle šanci budovu včas opustit,“ doplnil brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek s tím, že podobné hrdinské činy příslušníků Policie České republiky dělají dobré jméno nejen krajskému ředitelství, ale celému policejnímu sboru.

Šestatřicetiletý pprap. Radan Hradecký slouží u Policie České republiky jedenáctým rokem. Jeho čtyřiadvacetiletý kolega nstržm. Marek Veleba nastoupil do služebního poměru před třemi a půl roky. Oba v současné době slouží na pohotovostním a eskortním oddělení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

2. leden 2020

vytisknout e-mailem