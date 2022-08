Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policejní pomoc při záchraně života

LIBEREC – Dvojice policistů z obvodního oddělení Liberec – Vápenka dopomohla k záchraně lidského života.

V neděli 7. srpna se krátce před 19. hodinou vracela policejní hlídka zpracovat dokumentaci k jednomu z mnoha předchozích výjezdů. Cestou na služebnu však policisté uvízli v koloně dalších, velice pomalu se pohybujících vozidel. Provoz na důležité dopravní tepně začal kolabovat. Policisté si velmi dobře uvědomovali, že dlouhodobější problém s dopravou právě zde, v ulici Londýnská, by mohl způsobit vážné komplikace. Rozhodli se tedy situaci prověřit.

Jakmile se policejní vůz prodral kolonou, všimla si jeho posádka na silnici bezvládně ležícího muže. Nejevil známky života a navíc mu hrozilo další bezprostřední nebezpečí. Některý z nepozorných řidičů by mohl snadno přehlédnout, co se před ním děje a nechtěně tak způsobit tragédii.

Mnozí z aktivních řidičů okamžitě informovali zasahující policisty o tom, že se neznámý muž před několika málo okamžiky zapotácel a z chodníku upadl přímo do vozovky. Praporčík Jiří Lánský a podpraporčík Petr Matouš z Obvodního oddělení Liberec – Vápenka neváhali ani na okamžik. Odstavili vůz tak, aby vytvořil překážku mezi zraněným a případnou hrozbou ze strany některého nezodpovědného řidiče a okamžitě mu přispěchali na pomoc. Muž nereagoval na žádný z podnětů, nedýchal, měl fialové rty a krvácel z tržné rány na hlavě. Policisté neměli k dispozici automatizovaný externí defibrilátor, který již je součástí mnoha policejních vozů, a museli se tak spolehnout jen na své znalosti v poskytování první pomoci. Efektivita, ale i přesné rozdělení rolí hraje v takovýchto situacích nesmírně důležitou roli. Jeden z policistů tedy začal zjišťovat životní funkce zraněného, zatímco druhý ze strážců zákona v tu chvíli již hovořil s operátorkou na tísňové lince záchranné služby. I přesto, že jsou policisté důsledně proškolováni k poskytování bezodkladné předlékařské první pomoci, pokyny operátorů tísňové linky jsou nejen pro ně velmi významnou pomocí při záchraně života. Rozeběhl se tak koordinovaný boj o lidský život.

Během několika málo okamžiků dorazila na místo další z policejních hlídek. Policisté z dopravního inspektorátu v Liberci. Ti začali řídit dopravu v nepřehledném úseku komunikace tak, aby zamezili ohrožení nejen svých kolegů, ale i dalších účastníků provozu. Mezitím již praporčík Lánský spolu s podpraporčíkem Matoušem usilovně prováděli nepřímou masáž srdce zraněného muže. Pod taktovkou operátorky tísňové linky se několik minut trvající resuscitace vyplatila. Ve chvíli, kdy na místo dorazila posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje s přivolaným lékařem, začal 41letý muž dýchat.

Pohotová reakce policistů Jiřího Lánského a Petra Matouše z Obvodního oddělení Liberec - Vápenka, ale i profesionální přístup operátorky tísňové linky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Jarmily Špirhanzlové, výrazně dopomohly k záchraně lidského života. Děkujeme Vám!



12. srpna 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

