Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli útočníka krátce po činu

CHOMUTOVSKO - Obviněn byl ze čtyř trestných činů; Upozornil na sebe drobnou krádeží.

Obvinění ze čtyř trestných činů si začátkem týdne od policejního vyšetřovatele převzal čtyřicetiletý muž z Klášterce nad Ohří. Měl se dopustit výtržnictví, poškození cizí věci, nebezpečného vyhrožování a pokusu ublížení na zdraví. Je mu kladeno za vinu, že v sobotu večer v Klášterci nad Ohří měl s dřevěnou násadou v ruce opakovaně udeřit do zaparkovaného osobního motorového vozidla, tím rozbít skleněné výplně oken i světel a poškodit také karosérii vozidla. Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun. To však nebylo všechno, čeho se měl dotyčný dopustit. V průběhu poškozování osobního vozidla měl fyzicky a slovně napadat 41letého majitele vozu, jehož se podle zjištění policie snažil uhodit zmíněnou násadou a měl mu také vyhrožovat zabitím. Obdobného jednání pak nebyl podle dosavadních zjištění ušetřen ani 35letý známý majitele vozidla. Tento poškozený měl v souvislosti s tím, jak se útoku bránil, utrpět zranění, která si vyžádala ošetření v nemocnici. Policistům se ještě týž večer podařilo útočníka zadržet, při dechové zkoušce mu naměřili více než 1 promile alkoholu. V případě, že by vina obviněného byla u soudu prokázána, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše tří let.

Upozornil na sebe drobnou krádeží

Drobná krádež se nevyplatila 21letému mladíkovi z Chomutova. Ten měl na konci července v supermarketu v Chomutově odcizit dvě balení lískových jader v hodnotě 250 korun. Poté, co měl bez zaplacení projít prostorem pokladen, byl zadržen pracovníkem ostrahy a následně předán policii. Policisté zjistili, že muž byl pro trestný čin krádeže v posledních třech letech soudem odsouzen, takže i přes nízkou hodnotu odcizeného zboží se měl opět dopustit trestného činu. Navíc bylo zjištěno, že mladík měl v červenci do určitého data nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což však neučinil. Policisté mu tedy sdělili podezření nejen pro trestný čin krádeže, ale i pro maření výkonu úředního rozhodnutí a následující den ho převezli do věznice k výkonu trestu. Jeho nynější jednání je řešeno ve zkráceném přípravném řízení a dnes budou policisté z obvodního oddělení v Chomutově věc předávat na státní zastupitelství.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

8. srpna 2019

