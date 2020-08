Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté dopadli uprchlého vězně

CHEBSKO – Zastavili ho pomocí ochranného rámu na služebním vozidle.

Z nestřeženého pracoviště na Chomutovsku měl ve čtvrtek 6. srpna 2020 odejít vězeň. Po vězni začali pátrat také policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Policejní hlídka z obvodního oddělení Aš si ve čtvrtek 6. srpna krátce před 18. hodinou všimla osobního vozidla, které měl vězeň při svém útěku odcizit. Policisté vozidlo pronásledovali a za použití výstražného a zvukového zařízení společně s nápisem „STOP POLICIE“ se ho snažili zastavit. Řidič osobního automobilu ovšem na opakované výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval dále ve své agresivní jízdě plné riskantních manévrů ohrožující ostatní účastníky silničního provozu. Policisté věděli, že se jedná o uprchlého vězně, který navíc svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, proto se jeden ze zakročujících policistů snažil přimět za použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní pronásledovaný vůz zastavit. Na to řidič pronásledovaného vozu reagoval tak, že když byl v úrovni služebního vozu, tak svým vozidlem úmyslně narazil do pravého boku služebního automobilu. Následně tentýž policista využil svých oprávnění a za účelem zastavení nebezpečně ujíždějícího automobilu vystřelil ze služební zbraně na jeho zadní pneumatiku. Ani použití zbraně řidiče pronásledovaného vozu nezastavilo, a proto se řidič služebního vozidla rozhodl, i s přihlédnutím k vhodnému úseku komunikace, nepřítomnosti dalších účastníků silničního provozu a svodidel vedoucích v místě po obou stranách komunikace, využít donucovacího prostředku k násilnému zastavení automobilu a pomocí ochranného rámu ujíždějící vozidlo zastavil. Po střetu policisté za použití donucovacích prostředků donutili uprchlého vězně vystoupit z automobilu a omezili jej na osobní svobodě.

VIDEO ZDE

Uprchlý vězeň se podrobil orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látku amphetamin. Kromě toho má muž platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Chebští kriminalisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Po provedených úkonech byl muž eskortován zpět do věznice.

Řidič služební vozidla prap. Roman Bouška je teprve druhým policistou v České republice, který při pronásledování ujíždějícího automobilu využil ochranný rám. Tím jsou vybavena nová služební vozidla, která si policisté v Karlovarském kraji převzali v únoru letošního roku. „Když jsme automobil pronásledovali, tak jsem věděl, že ho řídí uprchlý vězeň, který nemá co ztratit. Na výzvy nereagoval a bylo jasné, že musíme situaci řešit. Ve vhodném úseku jsem se rozhodl, že vozidlo zastavím pomocí ochranného rámu. To se nakonec také povedlo a musím uznat, že kdybychom neměli ochranný rám, tak by vězeň ujížděl dál. Je to pro tyto situace skvělý pomocník a jsem velice rád, že ho na služebních automobilech máme,“ uvedl prap. Roman Bouška.

Zastavení nebezpečně ujíždějícího vězně ocenil také plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Kolegové prokázali, že jsou opravdoví profesionálové. Ve vypjaté situaci zvolili řešení, kterým se jim povedlo ukončit nebezpečnou jízdu uprchlého vězně a tím zabránit možnému neštěstí. Těší mě, že se opět ukázalo, že máme ve svých řadách výborné a schopné policisty," uvedl.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 8. 2020

Související dokumenty Zastavení uprchlého vězně

Velikost souboru:52,3 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem