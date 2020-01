Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté dopadli tři mladíky, kteří vykrádali fary

ZLÍSKÝ KRAJ: Okradli i koledníky o Tříkrálovou sbírku.

Policisté z kroměřížského oddělení obecné kriminality dopadli tři muže, kteří mají na svědomí sérii vloupání do far v několika krajích. Kromě toho trojice mladých mužů z Kroměřížska okradla na ulici dvě ženy o kabelku a začátkem ledna odcizila koledníkům Tříkrálovou sbírku. Všichni tři mladíci jsou stíháni vazebně.

První budovu fary vykradla trojice mužů koncem října loňského roku v Morkovicích. V listopadu se pak vloupali do fary v Prusinovicích a v lednu v Kelči a Boršicích na Uherskohradišťsku. Mezitím provedli vloupání do far v jiných krajích. Na Přerovsku vykradli dvě, dále se vloupali do far v okresech Vyškov a Jičín v Královéhradeckém kraji. V budovách far brali především peníze, ale i fotoaparáty, notebooky, církevní předměty nebo i elektrickou kytaru. Odcizením napáchali škodu ve výši přesahující 100 tisíc korun a poškozením téměř 60 tisícovou škodu.

Kromě vykradených far přepadla a okradla trojice mužů v polovině listopadu loňského roku v Holešově dvě ženy. Mladíci si své oběti vyhlédli na ulici kolem půl jedenácté večer. Chvíli je sledovali a ve vhodném okamžiku se jim snažili odcizit kabelky. Ženy si své kabelky bránily a s mladíci se o ně přetahovaly. Jednu kabelku nakonec mladíci ukradli, druhé ženě se podařilo kabelku ubránit, když ji hodila za plot na zahradu u svého domu. Zloději pak z místa utekli.

Vrcholem drzosti trojice mladých mužů byla krádež Tříkrálové sbírky, kterou odcizili začátkem ledna koledníkům v Litomyšli. Mladíci okradli koledníky přímo před římskokatolickou farou, kdy jeden z nich beze slova vytrhl z ruky třicetileté ženě zapečetěnou pokladničku, ve které bylo nejméně 7 tisíc korun.

Dva z mužů jsou již plnoletí, jsou ve věku 21 a 20 let a třetí dosáhne plnoletosti teprve letos. Všechny tři zadrželi kroměřížští policisté z oddělení obecné kriminality minulý týden v místě bydliště v obci na Kroměřížsku. Vyšetřovatel je obvinil z trestných činů loupež, krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Vyšetřovatel podal podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval a všechny tři obviněné vzal do vazby. V případě prokázání viny hrozí mužům až desetiletý trest odnětí svobody, přičemž u mladistvých se zpravidla ukládá poloviční trestní sazba.

Obvinění odcizené peníze utratili a věci prodali, zajistit se podařilo pouze několik věcí, mezi nimiž jsou i církevní předměty, které budou vráceny majitelům. Kriminalisté na případu nadále pracují a prověřují další trestnou činnost obviněných. Počet napadených objektů totiž není konečný.

29. ledna 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

církevní předměty

vytisknout e-mailem