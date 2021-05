Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté dopadli pachatele vloupání do sklepů

PLZEŇ - Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádež spáchaného v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem porušování domovní svobody.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádež spáchaného v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem porušování domovní svobody. Podezřelým je 30letý muž z Plzeňska. Ten začátkem března 2021 vnikl do jednoho bytového domu v Plzni a vloupal se do několika sklepních kójí. Ve většině případů poškodil zámky nebo dveře do kóje, místnost prohledal a nic neodcizil. V jednom případě způsobil poškozené škodu v řádu několika desítek tisíc korun. Ze sklepa si odnesl snowboard a veškeré příslušenství k němu. Díky skvělému operativnímu šetření, policisté pachatele brzy dopadli. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky ve vězení.

nprap. Michaela Raindlová

3. květen 2021

vytisknout e-mailem