Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté dopadli pachatele majetkové trestné činnosti

KOLÍNSKO – Muž, který „řádil“ v Českém Brodě a v Kolíně skončil za mřížemi.

Policistům z obvodních oddělení Kolín a Český Brod se podařilo společně s kriminalisty objasnit nemalé množství případů krádeže a zároveň dopadnout pachatele této trestné činnosti. Ten skončil ve vazební věznici, kde si vyčkává na výši trestu.

Během tří měsíců, od července do září, zaměstnával tehdy ještě neznámý pachatel kolínské a českobrodské policisty majetkovou trestnou činností. Policisté na všech případech usilovně pracovali, což mělo za výsledek dopadení podezřelé osoby a tím objasnění téměř dvaceti případů.

Na základě důsledného šetření policisté prokázali 41letému muži veškerou trestnou činnost. V Kolíně měl na svědomí několik vloupání, konkrétně do mincovníků parkovacího automatu, automyčky, vysavače a do schránek přepravních společností. V Českém Brodě tomu bylo obdobně. Tam se taktéž vloupal do mincovníků automyčky, vysavače a do automatů veřejných toalet. Kromě toho několikrát odcizil potraviny a hygienické potřeby v prodejnách a také jízdní kolo, kterým se dopravoval na místa páchání trestného činu. Svým jednáním způsobil celkovou škodu přesahující 100 tisíc korun českých.

Po veškerých služebních úkonech si jedenačtyřicetiletý muž převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání dvou pokračujících trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že byl za obdobné skutky v posledních třech letech odsouzen, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi. Na výši trestu si v současné době vyčkává ve vazební věznici.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

5. října 2023

