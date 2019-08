Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté dopadli muže, který se vloupal do rekreačních chat

Praha venkov – VÝCHOD – Do objektů na Zdibsku se vloupal za účelem přespání a odcizení potravin.

Policisté z obvodního oddělení Odolená Voda se zabývali několika oznámenými případy týkajících se vloupání do rekreačních chat ve Zdibech. Pachatel během prvních čtrnácti dnů v srpnu vnikl do rekreačních objektů za účelem přespání nebo odcizení potravin. V jednom ze tří případů vlezl do chaty kolem půlnoci, čímž probudil spící majitelku. Nezaváhal a představil se jako její soused s tím, že chtěl pouze přespat. Prý netušil, že majitelka zrovna v chatce pobývala. Žena ho po chvíli poznala, neboť u sousedů opravdu pobýval. To však netušila, že sedmadvacetiletý mladík se vloupal i do několika dalších rekreačních objektů.

V pátek 16. srpna policisté z Odolené Vody sedmadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

19.8. 2019

