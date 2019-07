Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté dopadli muže, který odcizil naftu za 44 tisíc

NOVOJIČÍNSKO - události

Novojičínští kriminalisté zahájili během uplynulých dnů trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže z Ostravy pro trestný čin krádeže a trestný čin poškození cizí věci. Obviněný měl celkem v osmi případech odcizit naftu z odstavených vozidel a stavebních strojů nacházejících se v blízkosti staveniště dálnice D 48 a staveniště obchvatu obce Skotnice. Této trestné činnosti se měl muž dopouštět od května letošního roku, kdy téměř ve všech případech naftu odčerpal po násilném překonání víčka palivové nádrže. Pachatel skončil v policejních poutech poté, co jej příborští policisté přistihli přímo při činu, a to ve chvíli, kdy na staveništi dálnice D 48 ze dvou vozidel odčerpal 110 litrů nafty do připravených kanystrů. Muž se pokusil před policisty utéct, ovšem po chvíli byl zadržen. Během zmíněných osmi případů měl odcizit celkem téměř 1 400 litrů nafty v hodnotě bez mála 44 tisíc korun. Škoda na vozidlech pak byla předběžně vyčíslena na více jak 13 tisíc korun.

Muž byl již několikrát soudně trestán, a to převážně za majetkovou trestnou činnost, naposledy pak koncem roku 2017. Jelikož se krádeže nafty dopustil tedy v době, kdy byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní trest odnětí svobody až na tři roky.





Nový Jičín 29. července 2019



nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





