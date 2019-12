Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté dopadli lupiče, který napadl a okradl seniora

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě.

Pouhou hodinu unikal lupič, který kladivem napadl a okradl seniora v obci na Zlínsku. Policisté ho dopadli na Přerovsku. Teď už sedí ve vazební věznici a čeká na trest – za zvlášť závažný zločin loupeže může dostat až desetiletý trest odnětí svobody.

V pondělí kolem půl jedné odpoledne přišel k rodinnému domu dvaašedesátiletého muže v obci na Zlínsku muž, kterého senior vpustil dovnitř, protože ho trochu znal, jelikož mu před nedávnem prodával auto. Muž šel za seniorem za účelem krádeže peněz. Při návštěvě seniora nejprve žádal pomoc při opravě auta, potom seniora dvakrát udeřil přineseným kladivem do hlavy a odcizil mu částku přesahující 10 tisíc korun. Jednalo se o důchod, který seniorovi asi půl hodiny před příchodem muže přinesla poštovní doručovatelka. Poté, co muž z domku s penězi odešel, přivolal zraněný muž policii. Na místo přijela i rychlá záchranná služba, která muži ošetřila tržnou ránu na hlavě a odvezla ho do nemocnice.

Policisté zjistili od poškozeného popis vozidla i muže podezřelého z napadení a krádeže peněz a okamžitě informovali hlídky v terénu nejenom ze Zlínského kraje, ale i okolních krajů. Netrvalo dlouho a policisté muže vypátrali. Prvosledová hlídka přerovských policistů zastavila podezřelého muže v Přerově ve vozidle VW Passat. Při kontrole působil nervózně a neklidně. Měl u sebe přes deset tisíc korun, ke kterým uváděl, že je našel na trolejbusové zastávce ve Zlíně. Policisté šestadvacetiletého muže z Přerovska pro podezření z loupeže zadrželi a odvezli na přerovské obvodní oddělení policie, kde si ho převzali zlínští krajští kriminalisté. Kladivo ve vozidle policisté nenašli, později ale muž přivedl policisty na místo, kde kladivo při cestě ze Zlínska zahrabal do hlíny.

Krajští kriminalisté muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Současně podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval, a včera dopoledne jsme muže eskortovali do vazební věznice.

13. prosince 2019, mjr. mgr. Lenka Javorková

