Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dohlíží na průběh dušiček

MOSTECKO - Předchází tak krádežím na hřbitovech.

Parkoviště u městských hřbitovů se plní automobily, protože v těchto dnech vrcholí návštěvnost v souvislosti se svátkem zesnulých. Na hřbitovy se chodí lidé modlit za své příbuzné a přátele. Zvýšený počet lidí a vozidel láká bohužel i zloděje, kteří tam neváhají páchat trestnou činnost. Na hladký průběh dušiček zvýšili mostečtí policisté počet nasazených hlídek. Cílem je zabránit krádeží květin, svíček i dalších vzpomínkových předmětů, které jsou položeny na hrobech. Preventivní opatření by mělo zajistit klid a bezpečnost návštěvníků hřbitovů. Problematické může být i parkování v okolí hřbitovů, kde bude více parkujících vozidel a také přicházejících a odcházejících lidí. Hlídky se proto zaměřují i na plynulý provoz na přilehlých parkovacích plochách, ale i v blízkém okolí hřbitovů. Policisté také vyzvali občany, aby si hlídali své osobní věci a nenechávali je bez dozoru. Zpravidla se jedná o tašky a kabelky. Zejména by si měli návštěvníci řádně zkontrolovat vozidlo při odchodu, že v něm není nic, co by mohlo přilákat zloděje. Do současné doby policie neeviduje žádnou oznámenou krádež nebo jiné nezákonné jednání v souvislosti s tímto svátkem.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. listopadu 2023

