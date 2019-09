Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté dohlédnou na veřejný pořádek

KRAJ VYSOČINA: Utkání s AC Sparta Praha je vyhodnoceno jako rizikové

V souvislosti se středečním fotbalovým utkáním mezi mužstvy FC Vysočina Jihlava a AC Sparta Praha připravilo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina adekvátní bezpečnostní opatření. Vzhledem ke zkušenostem s chováním některých fanoušků pražského klubu byl zápas vyhodnocen jako rizikový. Na utkání mohou přijet také radikální fanoušci, kteří by se mohli dopouštět výtržností a jiného protiprávního jednání.

Prioritou policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bude dohlížet před konáním utkání na bezproblémový příjezd fanoušků AC Sparta Praha do krajského města, jejich pohyb před utkáním po městě a poté na příchod do sektoru hostí na stadionu. Musíme především zajistit, aby nedošlo k žádným vzájemným střetům mezi fanoušky obou mužstev. V lokalitě kolem fotbalového stadionu je prvořadým úkolem policistů zabezpečit bezpečnost, veřejný pořádek a chránit zdraví a majetek občanů. Úkolem policistů pořádkové jednotky a pořádkových hlídek bude před začátkem utkáním, v jeho průběhu a po jeho skončení plnit úkoly spočívající v ochraně bezpečnosti osob a majetku, zajištění klidu a veřejného pořádku. Důležitým úkolem policistů je zamezit páchání přestupků a trestných činů, monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách fanoušků a zabránit tak jejich případnému střetu.

Do zítřejšího policejního opatření budou nasazeny kromě pořádkové jednotky, hlídek pořádkové policie také hlídky dopravní policie. Dopravní policisté budou mít za úkol dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu v nejbližším okolí stadionu. V případě potřeby budou policisté regulovat dopravu v místě, kde by došlo k nějakým dopravním komplikacím. Důležitá bude operativní regulace dopravy při průjezdu vozidel ulicemi Jiráskova a Hamerníkova. V případě, že to bude vzniklá dopravní situace vyžadovat, budou na křižovatkách řídit provoz policisté. Dále budou policisté dohlížet a činit adekvátní opatření na místech určených k parkování vozidel. Do policejního opatření budou nasazeni také členové antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Ti mají za úkol kontakt a komunikaci mezi policií a fanoušky především hostujícího týmu. Bezpečnostního opatření se zúčastní i strážníci Městské policie Jihlava.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

24. září 2019

