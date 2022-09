Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté chytili sprejery krátce po činu

NYMBURSKO – Nejprve zapírali, pak přišlo doznání.

Skvělou práci odvedli nymburští policisté, kteří díky jejich místní znalosti, dopadli trojici sprejerů pár minut po jejich činu.

V neděli 11. září 2022, před půl třetí ráno, přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o posprejovaném vlaku odstaveného poblíž nymburského vlakového nádraží. Na místo ihned vyslal policisty k prověření celé události.

Ti po příjezdu na místo ucítili specifický zápach barvy a šli po kolejích doslova po čichu. Přibližně 200 metrů od budovy hlavního nádraží spatřili vlakovou soupravu s čerstvě posprejovanými a nezaschlými barvami o velikosti přibližně 37 m2.

Díky jejich místní znalosti tušili, kudy by mohly podezřelé osoby odcházet, urychleně se vrátili do služebního vozidla a jeli k ulicím, které lemují nádraží. Jako na zavolanou v tu chvíli přijíždělo k policejnímu vozu osobní auto Škoda Felicia, jehož se rozhodli zkontrolovat. Uvnitř seděla tříčlenná posádka mužů a při otevření okénka se na policisty vylíhl silný zápach připomínající právě barvu z posprejovaného vlaku.

Při kontrole hlídka posádku ztotožnila jako muže ve věku 20, 33 a 34 let. Následně zkontrolovala vozidlo, v němž policisté našli tašku s větším množství sprejů, včetně volně položených sprejů, které byly čerstvě použité a neměly ještě ani na hrdlech zaschlou barvu. Na dotaz policistů, co je to za spreje, si pánové začali vymýšlet a zapírat skutečnost, že by měli něco společného s poškozením vlaku.

Vzhledem ke všem okolnostem, kdy policisté nepochybovali o tom, že by mohlo jít o podezřelé osoby sprejerství a navíc, kdy byly nalezené barvy totožné s barvami na vlaku, tyto muže zadrželi a eskortovali na policejní obvodní oddělení.

Po veškerých služebních úkonech, kdy se nakonec osoby doznaly, policisté všem třem mužům sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci spáchaného ve spolupachatelství. Za to jim v případě odsouzení může hrozit až roční pobyt za mřížemi.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

19. září 2022

