Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté chytili pachatele více než 60 vloupání

PROSTĚJOVSKO - Většinu skutků spáchal sám, na některé si vzal komplice.

Z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku viní prostějovští kriminalisté devětadvacetiletého muže z Prostějovska. Těchto skutků se měl podezřelý dopustit v období od srpna do října tohoto roku v Prostějově a několika obcích jihovýchodním směrem od Prostějova.

V uvedeném období se měl vloupat do 48 zaparkovaných vozidel, devíti různých provozoven a na jeden pozemek u rodinného domu. Do vozidel i provozoven vnikal většinou hrubou silou, na pozemek u rodinného domu v Bedihošti pak vnikl po překonání oplocení. Ze zahrady rodinného domu odcizil jízdní kolo, z provozoven většinou peníze a z vozidel elektroniku, oděvy, tašky či nářadí. V několika případech při vloupání nic k odcizení nenašel a do dvou vozidel a jedné provozovny se mu ani s použitím násilí proniknout nepodařilo. Výše způsobených škod byla dosud vyčíslena na bezmála 600 tisíc korun. Celková výše škod se však dalším šetřením bude upřesňovat a bude vyšší.

V rámci prověřování uvedené trestné činnosti se kriminalistům podařilo zjistit, že dalších pěti vloupání do objektů se obviněný muž měl dopustit také ve spolupráci s dvaatřicetiletým komplicem z Prostějova. Společně způsobili škodu dosud vyčíslenou na dalších bezmála 30 tisíc korun. Také tento muž byl pro své jednání obviněn a to z přečinu porušování domovní svobody a zločinu krádež.

Pod tíhou důkazního materiálu, který proti obviněným shromáždili kriminalisté ve spolupráci s policisty místně příslušných obvodních oddělení, obviněným nezbylo, než se k činům přiznat. Uvedeného jednání se dopustili přesto, že byli v minulosti pro obdobnou trestnou činnost již pravomocně odsouzeni. S přihlédnutím k trvajícímu nouzovému stavu jim za uvedené jednání v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

por. Mgr. František Kořínek

10. listopadu 2020

vytisknout e-mailem