Policisté byli u sebevraha včas

BLANENSKO: Moderní technologie napomohla při záchraně života.

Blesková akce se šťastným koncem se poslední pracovní den minulý týden odehrála na okraji Blanska. Krátce po poledni se totiž na tísňovou linku dovolal nešťastný muž, který se rozhodl skoncovat se životem. Operátorovi jen stroze sdělil, co hodlá učinit, a kde ho mají pak zhruba najít. Jenomže při záchraně života sehrála stěžejní roli tzv. funkce AML. Ta policistům, záchranářům i hasičům stále častěji pomáhá významným způsobem zkracovat dojezdové časy. Jedná je o rychlé lokalizování volajícího na tísňovou linku s přesností až na 30 metrů pomocí odeslaným GPS souřadnic z mobilního telefonu. Právě díky této lokalizaci mohli být blanenští policisté u sebevraha už do čtyř minut. Přišli tak akorát v čas, kdy visícího muže na stromě na poslední chvíli odřízli a předali ho do péče přivolaných zdravotníků.

por. Petr Vala, 14. června 2023.

