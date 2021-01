Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté byli přivoláni k opilému muži

POBĚŽOVICE – Protože se venku pohyboval, či spíše ležel v době zákazu volného pohybu osob, evidují policisté jeho jednání jako přestupek podle krizového zákona.

Dne 18. ledna 2021 v 22:24 hodin byli policisté Obvodního oddělení Poběžovice operačním důstojníkem vysláni do ulice Masarykova v Poběžovicích, kde se měl nacházet silně opilý muž. Na místě našli bezvládného muže krvácejícího z hlavy. Vlivem silné opilosti totiž upadl a zranil se. Policisté přivolali zdravotníky a ztotožnili dvaašedesátiletého muže. Podrobil se dechové zkoušce, která byla s výsledkem 2,44 promile alkoholu v krvi. Místo na záchytku byl převezen do nemocnice, kde byl ošetřen. Protože muž porušil opatření Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, které zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hodin do 04:59 hodin, evidují policisté jeho jednání jako přestupek podle ustavení krizového zákona.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. ledna 2021

