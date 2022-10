Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté budou usměrňovat dopravu

BRNO: V Brně lze v souvislosti se startem strojírenského veletrhu dopravní komplikace.

V úterý začne v Brně Mezinárodní strojírenský veletrh. Tradičně nejvíce obsazený a navštěvovaný veletrh s sebou přináší i dopravní komplikace. Ty mohou být navíc letos násobeny řadou dopravních omezení v souvislosti se stavbami na Poříčí, v Žabovřeské ulici či na Tomkově náměstí. Brněnští dopravní policisté budou od úterního brzkého rána rámci speciálního opatření na vytipovaných místech usměrňovat dopravu, aby tato byla co nejplynulejší. Operovat budou především na v okolí Výstaviště i na důležitých křižovatkách ve městě. Tradiční přetížený je příjezd od D1, jednoduchý nebude rovněž průjezd staveništěm v Žabovřeské ulici ve směru od Svitav. Zpomalení dopravy přináší i stavební práce na Poříčí. Návštěvníci veletrhu i vystavovatelé by měli před cestou do Brna počítat s možnými komplikacemi a vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, dbát pokynů policistů a důsledně dodržovat dopravní značení.

por. Bohumil Malášek, 3. října 2022

