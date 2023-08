Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté budou působit i preventivně

KRAJ: Příští dny budou pro Brno a okolí oproti minulým rokům neobvyklé pro řadu dopravních omezení.

Poslední prázdninové dny jsou tradičně ve znamení zvýšeného provozu na silnicích nejen v Jihomoravském kraji. Na to reagují policisté připraveným bezpečnostním opatřením. To startuje již v pátek a bude se prolínat i dalšími víkendovými dny. Hlídky dopravních policistů i pořádkové služby se na všech druzích komunikací zaměří především na nejčastější nešvary řidičů na našich silnicích. Budou se věnovat kontrolám dodržování stanovené maximální rychlosti jízdy, způsobu jízdy a dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v jízdních pruzích. Při návratu z prázdnin pak je na místě i kontrola používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti. Častým prohřeškem řidičů je nevěnování se řízení včetně držení hovorového zařízení. Policisté chtějí působit na silnicích i preventivně.

Příští dny budou pro Brno a okolí oproti minulým rokům neobvyklé pro řadu dopravních omezení, které už o prázdninách komplikovaly dopravu. Řidiči musí počítat s komplikacemi na D1, mezi kilometry 194 a 196, kde se intenzivně pracuje na rozšíření páteřní komunikace na šest pruhů. To s sebou nese nemalé komplikace v podobě kolon na D1, ale i na příjezdu do Brna po D2 od Břeclavi. Stavební práce na velkém městském okruhu na Tomkově náměstí, Žabovřeské a v Bauerově ulici brzdí nejen řidiče projíždějící Brnem. Ve všech oblastech se tvoří především v dopravních špičkách kolony, v nichž je výrazně vyšší riziko nehod. Ty pak již komplikovanou dopravní situaci ještě násobí. Tyto oblasti jsou pod zvýšeným dohledem policistů. Především pro rychlý zásah při případných nehodách, ale i pro krizové efektivní řešení nastalých situací. Do těchto míst míří ve zvýšené míře policisté na motocyklech, na nichž se k nastalému problému dostanou snadněji a rychleji.

První den školního roku, i ty další, budou i na jihu Moravy ze strany policistů ve znamení preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Vedle toho, že policisté při ní v prvních školních dnech ve zvýšené míře dohlíží na příchod dětí do škol a na bezpečnost v dopravě v jejich blízkosti, pracují se školáky také preventivně. V rámci vyučování se pak věnují prevenci v dopravě.

31. srpna 2023

