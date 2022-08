Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté budou dohlížet na bezpečný příchod do školy

Rodiče, nacvičte s dětmi bezpečnou trasu.

Jako každé září, i v letošním roce budou policisté z dopravní služby i obvodních oddělení v prvních zářijových dnech dohlížet na bezpečný návrat školáků do lavic. Pohybovat se budou v blízkosti základních škol, na vytipovaných rizikových přechodech je doplní i policejní preventisté, kteří budou s dětmi probírat, jak minimalizovat nebezpečí při cestě do a ze školy a obecně v dopravě. Právě ti nejmenší účastníci silničního provozu jsou zároveň těmi nejzranitelnějšími. Pro svou malou výšku často nejsou zpoza aut vidět, nemají ještě dobrý odhad vzdálenosti a rychlosti přibližujícího se vozidla a často se přidá i nepozornost či roztržitost, a to zvlášť po volnějším prázdninovém režimu. S začátkem školního roku významně narůstá i hustota silničního provozu, někdy spojená i s vyšší nervozitou řidičů.

Doporučujeme proto rodičům, aby poslední volné dny do 1. září využili k nácviku bezpečné cesty do školy se svým dítětem. Projděte si v klidu a bez časového stresu celou cestu, upozorněte školáka na riziková místa, nacvičte s ním bezpečné přecházení vozovky. V Brně upozorněte děti na to, že chodec na přechodu nemá přednost před tramvají, vysvětlete jim, že i brzdá dráha velkých těžkých vozidel je několikanásobně delší. V rámci tradiční preventivní akce "Zebra se za tebe nerozhlédne" se policejní preventisté s dětmi budou setkávat nejen v blízkosti škol a na rizikových místech, ale také budou chodit přímo do škol přednášet žákům základy dopravní výchovy a bezpečného pohybu dětí v silničním provozu. Děti také vybaví reflexními doplňky a poučí je o důležitosti jejich nošení.

mjr. Petra Ledabylová, 30.8.2022

