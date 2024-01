Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté během pár dní evidují množství podvodů v online prostředí

PLZEŇSKÝ KRAJ – Stále a znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a dávali pozor na falešná upozornění přepravců zásilek, nenechali se zlákat romantickým vztahem nebo podvést falešným bankéřem.

Policisté napříč celým Plzeňským krajem i po předchozích upozorněních během uplynulých pár dní stále přijímají trestní oznámení týkající se podvodů v online prostředí. Modus operandi je u každého případu jiný, ale výsledek je vždy stejný, důvěřiví lidé přišli o svoje peníze.



Jednoho z poškozených kontaktoval telefonicky údajný kybertechnik z České národní banky. Bankéř mu sdělil, že jeho bankovní účet byl napaden a že by měl ze svého internetového bankovnictví přeposlat své úspory na běžný účet této banky. Podle instrukcí falešného bankéře a následně i jeho nadřízeného přeposlal v několika částkách na údajně bezpečné účty téměř devět set tisíc korun.



Jiná podvedená žena si přes sociální síť dopisovala s cizincem, se kterým si domluvili schůzku. Muž jí však řekl, že musel najmout soukromého pilota, který požadoval zaplatit několik tisíc dolarů, a po schůzce měly být ženě peníze vráceny. To se nestalo a žena tak přišla o více než 400 tisíc korun, které podvodníkovi poslala.



Dalšímu muži přišly SMS zprávy od pošty, které informovaly o tom, že jeho balíček bude z důvodů problémů vrácen do přepravního centra a že chce-li jej znovu odeslat, musí otevřít odkaz, který mu následně přišel na mobil. Ten si otevřel a vyplnil v něm údaje k platební kartě. Na jeho bankovním účtu pak byla provedena transakce, při které přišel o 25 tisíc korun.



Jiný muž nabízel k prodeji na internetovém portálu boty. Neznámý pachatel na jeho inzerát reagoval, že má zájem o zakoupení těchto bot, a zaslal mu e-mail, který vypadal jako od dopravní služby, kde po kliknutí na odkaz vyplnil přihlašovací údaje do svého bankovnictví. Z účtu mu pak odešly dvě platby ve výši 10 tisíc korun a 15 tisíc korun.



Další z poškozených prodával na internetu koloběžku. Na inzerát reagoval kupující, požádal prodejce o zaslání jména, adresy a číslo účtu. Poté mu poslal odkaz na dopravní službu, kam zadal přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a dále autorizační SMS zprávy. Poté z jeho účtu bylo odesláno několik plateb v celkové výši 275 tisíc korun.



V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na občany, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Nenechte se zlákat vidinou zbohatnutí nebo romantického vztahu. Neposílejte žádné peníze cizincům, které osobně neznáte. Nedávejte ani nezadávejte nikomu přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, údaje k platební kartě, autorizační kódy ani hesla.



por. Dagmar Brožová

16. ledna 2024

