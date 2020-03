Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté během dne vyjížděli ke dvou dopravním nehodám se zraněním

BLANENSKO: Středně těžká zranění si vyžádala nehoda skútru.

Ve čtvrtek 19. března 2020 před sedmou hodinou ráno vyjížděly složky IZS k dopravní nehodě. Ze směru od obce Milonice na Lažany došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním automobilem. Dvačtyřicetieltý řidič nákladního vozu Citroen nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním automobilem Opel Corsa, který přibrzdil v důsledku blížící se obce, a zezadu do něho narazil. Jednačtyřicetiletá řidička z osobního vozidla a její o dva roky mladší spolujezdkyně utrpěly zranění lehčího charakteru, s kterými byly posádkou ZZS převezeny do boskovické nemocnice. Celková škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na částku 110 tisíc korun.

Středně těžká zranění si vyžádala nehoda skútru, která se stala krátce před druhou hodinou odpoledne v blízkosti obce Ostrov u Macochy. Jednačtyřicetiletá řidička skútru Peugeot 400, která jela s manželem směrem do Vilémovic, nezvládla v pravotočivé zatáčce řízení. Najela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem Mitsubishi, které řídil osmdesátiletý muž. Při nehodě se středně těžce zranila řidička jednostopého vozidla a z místa nehody byla převezena záchranáři do brněnské nemocnice. Škoda byla vyčíslena částkou 180 tisíc korun.

Dobré počasí láká motorkáře na silnice, je potřeba zvýšit opatrnost. Začátek motorkářské sezóny je vždycky složitý a tak první vyjížďka po několikaměsíční pauze by měla být především o uvědomění si možnosti svých i motocyklu.

por. Lenka Koryťáková, 19.března 2020

