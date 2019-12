Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté ani letos nezapomněli na opuštěné děti z Dětského centra na Mladoboleslavsku

Praha venkov – VÝCHOD – Vánoční dárečky a finanční dar přivezli policisté do mladoboleslavské nemocnice.

Policisté z Prahy venkov – Východza podpory kolegů ze Zásahové jednotky Středočeského kraje a dopravních policistů z Oddělení silničního dohledu vybrali mezi sebou finanční částku 65.000,- korun, kterou darovali opuštěným dětem Dětského centra Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Za dětmi nepřijeli s prázdnou! Již čtvrtým rokem přivezli spoustu vánočních dárečků, které rozzářily jejich oči a vyčarovaly úsměv na tváři.

Finanční dar, na kterém se podíleli zaměstnanci a policisté výše uvedených složek, předal vedoucí Územního odboru Praha venkov – Východ pan plukovník Mgr. Rostislav Šlajs do rukou paní primářky MUDr. Heleny Tomanové. Díky její péči a nadšení pro práci celého personálu Dětského centra dětem zajišťuje spoustu zážitků, které jim už nikdy nikdo nevezme. Jsme rádi, že i my se můžeme čtvrtým rokem podílet na zážitcích pro děti, které nemají již nyní úplně jednoduchý start do života.

Policisté dětské centrum opouštěli s hřejivým pocitem a někteří se neubránili slzám v očích.

V tomto projektu budeme pokračovat i příští rok, neboť je to jeden ze způsobů, jak můžeme pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – VÝCHOD

20.12. 2019

