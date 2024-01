Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté a strážníci spolu ve službě v Železném Brodě

JABLONECKO – Policisté a strážníci v Železném Brodě se společně zaměřili na ochranu veřejného pořádku a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Od začátku letošního roku se v Železném Brodě uskutečnily již dvě společné akce, na kterých se spolu domluvili policisté a městští strážníci. Obě akce realizované 15. a 22. ledna byly zaměřeny především na ochranu veřejného pořádku a preventivní působení na mládež mladší osmnácti let ve vztahu k užívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. Společné hlídky se také samozřejmě zaměřily i na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Do obou akcí byli s hlídkou městských strážníků zapojeni policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě a policisté z Oddělení hlídkové služby v Jablonci nad Nisou.

Během akcí policisté a strážníci svoji pozornost zaměřili na veřejná prostranství jako například autobusové nádraží, nádraží ČD, nákupní zóna u prodejen LIDL a PENNY, okolí nízkoprahového centra, hasičské hřiště na Nábřeží Obránců míru a lokalitu ulice Jiráskovo nábřeží. Podařilo se jim také zkontrolovat sedm restaurací, ve kterých se zaměřili právě na případnou přítomnost mladistvých v souvislosti s požíváním alkoholu.

Nedílnou součástí každé uvedené akce byl i čas věnovaný dohledu nad bezpečností silničního provozu ve městě, a to především na výjezdových komunikacích. Policisté se strážníky během obou dnů zkontrolovali desítky vozidel a téměř deseti řidičům udělili za přestupková jednání blokové pokuty. Navíc 15. i 22. ledna se jim podařilo zastavit vždy jednoho řidiče, který do ulic Železného Brodu vyjel s vysloveným zákazem řízení. První den se tak stalo večer krátce po půl deváté hodině. Společná hlídka zastavila na silnici č. I/10 pětadvacetiletého řidiče s vozidlem Toyota Yaris. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento mladý muž má v současné době vysloveny již dva zákazy řízení motorových vozidel, a to Magistrátem města Liberec. Následně 22. ledna večer v půl sedmé policisté zastavili 46letého řidiče s vozidlem Citroen Xsara v ulici Masarykova. Tento řidič do ulic Železného Brodu vyjel také s vyslovenými dvěma zákazy řízení – Magistrátem města Jablonec nad Nisou a Magistrátem města Liberec. Navíc ovšem měl pozitivní výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek na amphetamin/methamphetamin. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Železnobrodští policisté oběma mužům ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelým tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

Na závěr zcela určitě můžeme konstatovat, že obě uvedené společné akce policistů a strážníků měly své opodstatnění. Na základě vzájemné dohody jsme se rozhodli, že takto nastavené akce zaměřené na ochranu veřejného pořádku a bezpečnost v silničním provozu budou na území města Železný Brod i nadále v následujícím období pokračovat.





25. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

