Policisté a strážníci navštívili kutnohorskou mateřskou školku

Kutnohorsko - Děti se na návštěvu policistů a strážníků moc těšily.

Dne 20.10.2022 navštívil policista z kutnohorského Dopravního inspektorátu pprap. Lukáš Krupička Mateřskou školku v ulici 17. listopadu v Kutné Hoře.

S dětmi z oddělení Jahůdky si povídal na téma, co je policie a jaká je její úloha v naší společnosti. Dále poskytl malým dětem mnoho cenných a praktických rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a dokázaly se samy správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí.

Mezi témata zařadil například - injekční stříkačka na pískovišti, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, setkání s cizí osobou.

Techniku ukázal prap. Tomáš Pillmann a společně s prap. Danielou Dolejší, kteří pohovořili podrobně o náplni, důležitosti i nebezpečnosti jejich práce a co vše obnáší.

Mezi děti přišli také strážníci Městské kutnohorské policie Jakub Kobylák a Petr Homolka, kteří názorně předvedli likvidaci použité injekční stříkačky.

Děti i jejich učitelky ke konci besedy poděkovaly policistům mohutným potleskem a převzaly různé materiály s preventivní tématikou.

por. Mgr. Vendulka Marečková

20.10.2022



MŠ Kutná Hora

