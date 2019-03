Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté a obecní strážníci navštívili děti v MŠ ve Štěpánově

OLOMOUCKO - Beseda v MŠ Štěpánov

V úterý dopoledne přivítaly děti v mateřské škole ve Štěpánově policisty z oddělení tisku a prevence z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje i strážníky místní obecní policie, kteří si pro ty nejmenší děti připravili besedu na téma jejich osobní bezpečnosti.

Se všemi dětmi si popovídali o nejdůležitějších zásadách bezpečného chování doma, na ulici i v dopravě. Formou her si vyzkoušely i správně vyřešit nejrůznější životní situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Naučily se při nich, jak se náležitě zachovat, když jsou samy doma a neznámý člověk jim zvoní u domu, co všechno je nutné udělat při dopravní nehodě nebo v případě, že u nich zastaví neznámý řidič v autě a snaží se je pod nejrůznějšími legendami nalákat do auta. Policisté s dětmi také nacvičovali správný postup při komunikaci s operačním důstojníkem policie nebo záchranářem na lince tísňového volání.

Nakonec si všichni prohlédli, jak vypadá výzbroj a výstroj policistů a strážníků, která je nedílnou součástí každodenního výkonu jejich služby. A jako odměnu za jejich aktivní přístup ke všem hrám obdržely děti od policistů drobné propagační předměty.

pprap. Mgr. Lenka Vanková

12.3.2019

vytisknout e-mailem