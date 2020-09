Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté a dopravní asistent dohlíželi na bezpečnost dětí

PLZEŇ – Děti přecházely přechod pro chodce na frekventované silnici u Plzně. Na jejich bezpečnost dohlíželi policisté a dopravní asistentka.

Dnešního dne se policistka z oddělení tisku a prevence vydala spolu s kolegy z obvodního oddělení Plzeň 2 na jeden z velmi frekventovaných přechodů pro chodce v obci Losiná. Tento přechod se nachází u zastávky autobusu a nemá světelnou signalizaci. Silnice je navíc hlavní komunikací při projíždění vozidel do Plzně. Společně s policisty byla na místě i dopravní asistentka, která se na výše uvedeném přechodu bude pohybovat každý den a bude se podílet na zajišťování bezpečnosti dětí při přecházení silnice. Několik desítek dětí dojíždí z této menší obce autobusem do školy do Plzně a musí přejít silnici právě přes tento přechod. Plzeňští policisté a dopravní asistenti budou dohlížet na bezpečnost nejen dětí, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce je důležitým aspektem silničního provozu. Pokud budete účastníky silničního provozu buď jako chodec nebo jako řidič, buďte velice opatrní a ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu.

nprap. Michaela Raindlová

3. září 2020

